المتبقي من الاجازات الرسمية لعام 2021 ، يسعى الكثير من المواطنين التعرف على الإجازات الرسمية والتى تمثل وقتًا يمكن للأهالى التنزة فيه.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى أيام الإجازات التى ستمنح إلى المواطنين بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية

وتتبع الحكومة منذ وقت طويل منهج معين فيما يتعلق بالإجازات الرسمية، حيث يتم ترحيل الأيام المقرر كونها إجازة إلى نهاية الأسابيع، وهو أمر التزمت به حكومة المهندس مصطفى مدبولي منذ فترة.

المتبقي من الاجازات الرسمية لعام 2021

ومن المرتقب أن تكون هناك عدد أيام إجازات خلال الأسبوع المقبل، حيث توجد العديد من المناسبات الدينية والوطنية، مثل المولد النبوي، وأيضًا الاحتفال بشهر السادس من أكتوبر.

المتبقي من الاجازات الرسمية لعام 2021.. إجازات مدفوعة الأجر

وتعمل وزارة القوى العاملة منذ وقت طويل على تقديم مبالغ مالية للعاملين فى المصانع التى تخضع لها، حيث أن يوم الإجازة يكون مدفوع الأجر، وهو أمر جرى تنفيذه فى العديد من المناسبات.

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بترحيل يوم الإجازة المقبل، الخاص بمناسبة السادس من أكتوبر حيث سيتم ترحيله من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

المتبقي من الاجازات الرسمية لعام 2021.. الحكومة ترحل أيام الإجازات

ومن المرتقب أن يكون يوم السادس من أكتوبر، إجازة رسمية من قبل الحكومة للعاملين مدفوعة الأجر، ولكنه سيتم ترحيله إلى يوم الـ 7 من أكتوبر، حيث سيكون الخميس بدلًا من الأربعاء.

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كما أن الموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارة يأخذون أيضًا يوم الجمعة إجازة رسمية عن العمل فى كافة القطاعات، وبالتالي سيكون عدد الإجازات خلال شهر أكتوبر يصل لـ 7 أيام.

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هذا ومن المرتقب أن يتم ترحيل يوم الإجازة الخاص بالمولد النبوي ليكون يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة القوى العاملة فى وقت لاحق قد أكدت أن العاملين فى الجهاز الإدارى، سيتقاضون رواتبهم عن أيام الإجازات الرسمية، وأيضًا أجازات المناسبات السعيدة.