حمو بيكا يتصدر التريند بعد اتهامه لـمحمد رمضان بـ«النصب»..تفاصيل

/652233/حمو-بيكا-يتصدر-التريند-بعد-اتهامه--لـمحمد-رمضان-بـالنصبتفاصيل

إعتلى الفنان ومطرب المهرجانات حمو بيكا مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، وذلك بعد أن فجر تصريحات مثيرة وهجومية على الفنان محمد رمضان متهما إياه بالنصب واستغلال جمهوره.

دوت الخليج ينشر سبب تصدر حمو بيكا التريند

حمو بيكا يتصدر التريند بعد مهاجمته لمحمد رمضان

وقال حمو بيكا في الجزء الثاني من حلقته في برنامج «الترابيزة»، إن محمد رمضان يؤدي بشكل جيد، لكنه أفضل منه في الغناء: "محمد رمضان مؤدي كويس، وأنا أشطر منه في الاغاني وبحقق أرقام أعلى منه".

وتابع بيكا مهاجمته لرمضان: “عنده في قناته 15 مليون استخدم الفانز بتاعه من التمثيل في الغناء”، وأضاف متحديا أنه اذ وجد منافسه بينه وبين رمضان من المؤكد أن سيكتسحه بإمتياز اذ قال: “لو جبنا قناة من الصفر ونزل عليها أغنية وأنا نزلت أغنية نحكم وقتها، ورمضان مش هيكسب”.

بيكا يصف مشاهدات محمد رمضان على اليوتيوب بالمزيفة

وقال بيكا إن محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون "تريند" على YouTube مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة، وقال موضحا: “الشرعي لما ننزل الأغنية لوحدها من غير ما نصرف عليها دعاية وإعلان، وأنا ممكن أعمل سبونسر وده مش صح، وفيه أرقام fake، ونص مشاهدات أغاني محمد رمضان fake”

حمو بيكا: أنا أهم مطرب مهرجانات في مصر

وأعرب بيكا عن رأيه في مطربي المهرجانات مشير إلى أنه مطرب المهرجانات الأهم في مصر حاليا، مضيفًا: «أنا صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس، أما ثاني أهم مطرب مهرجانات بعدي هو نور التوت».

حمو بيكا يهاجم زميله حسن شاكوش

هذ وشن حمو بيكا في نفس البرنامج هجومًا واسعًا على زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب عدم سؤاله وتكبره عليه، مفجرًا بعض الأسرار عن الأخير، اذ قال: "حسن شاكوش مش إنسان يتعاتب أنه مبيسألش عليا، على الرغم أننا عملنا 5 أغاني ومتعلقين ومش عايزين ينزلوا".

وتابع بيكا: "مش عاوز ينزل الأغاني اللي مستجلة، وهو ملوش حرية الرأي أنه ينزلها من غير مطلب من ساسو، معقبًا: " ربنا يكرمه ويفضل رقم واحد بس المهرجانات دي مفهاش رقم واحد".

أضاف "النجاح أنك تحبب الناس فيك، وأنا شايف أن الناس مش بتحبه، وهو بيحب يخش شخصية مش بتاعته وعايز يبقى محمد رمضان، باستايل لبسه وأغانيه، كل الناس على اليوتيوب بتاخد شخصية محمد رمضان ، لكن أنا أسمي حمو بيكا مش بقلد حد”.