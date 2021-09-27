/652235/عبد-الحفيظ-يجتمع-مع-موسيماني-على-هامش-التدريبات

اجتمع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص عبد الحفيظ على الاجتماع بالمدير الفني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق ومرحلة الإعداد للفترة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان بيتسو موسيماني قد حرص على الاجتماع بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.

كما اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين الدوليين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي حرص على منح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك اللاعبون المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.