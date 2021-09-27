/652237/مي-رشدي-محطة-معالجة-بحر-البقر-تؤكد-حرص-الدولة-على-أمنها-المائي-وتحقق-آمال-وطموحات-أهالي-سيناء-فى-التنمية

قالت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجهود التنموية التى تتم على أرض سيناء تؤكد ما تقوم به الدولة لتنمية تلك البقعة المباركة، بأن تنعم أرض الفيروز بثمار تحريرها من حضارة ونمو عمرانى يحقق آمال وطموحات أهل سيناء مثلما يتم فى مختلف محافظات مصر من جهود تنموية بمختلف المجالات.

وأشارت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بشأن مواجهة التعديات والإعتداءات على الأراضى الزرعية ومرافق المياه بالمحافظات خطوة مقدرة، خاصة أن الإهمال وتراخى الأجهزة المعنية على مدار سنوات تسبب فى تعديات كبيرة تحتاج للردع والحسم وتطبيق القانون على كل المخالفين فى إطار حرص الدولة على تطهير المؤسسات المختلفة.

وأضافت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن هذه الجهود تتماشى مع تحركات الدولة فى تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037، والتى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي للجميع، من خلال تحسين نوعيه المياه وترشيد استخدامها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة، من خلال مشروعات وبرامج التحول للري الحديث، وتأهيل ورفع كفاءة الترع، والتطبيقات الحديثة والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه، والتصدي للتعديات، ومشروعات الصرف الزراعي، والخطة الاستراتيجية لتأهيل المنشآت المائية.

جاء ذلك تعليقا على افتتاح محطة معاجلة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم، مؤكدة على أن هذه المحطة تمثل مصدر فخر كبير لجموع المصريين بجانب أنها تتم على أرض سيناء الحبيبه فهى تمت بأيدي وسواعد مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأكفاء، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحقق تنمية حقيقة على أرض الواقع وتساعد فى أن نكون أمام مساحة زراعية أكبر.