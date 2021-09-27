تفاصيل استهداف التعديات على الزراعات بكافة محافظات مصر

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استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التعديات على الزراعات، وذلك في إطار مواجهة كافة صور الخروج عن القانون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استهداف التعديات على الزراعات بكافة المحافظات

خطوط السكك الحديدية

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 4 سنوات، في تأمين تنفيذ إزالة عدد (290577) حالة تعدى على الأراضى الزراعية، و (186668) حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف، واسترداد مساحة (176755) فدانا من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرار بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة (115757) حالة تعدي على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف.

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخصين بالجيزة، تخصصا فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم ، وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مهن على غير الحقيقة مغايرة لمهنهم الحقيقية والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى الحصول على أوراق ثبوتية لتلك المهنة.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار إليها وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وأضاف بمزاولته لنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).