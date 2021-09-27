بعدما حقق نجاحا ساحقا داخل مصر..أبرز المعلمومات حول مسلسل «لعبة الحبار»

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دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول مسلسل لعبة الحبار

مسلسل لعبة الحبار

بدأت منصة نتفلكس الإلكترونية في عرض مسلسل «لعبة الحبار» منذ يوم 17 سبتمر الجاري، وتمكن المسلسل من الحلقة الأولى في خطف قلوب المشاهدين حول العالم، وتمكنت لعبة Squid Game، من التصدر لأول مرة في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 10 مسلسلات على مستوى العالم على منصة Netflix الإلكترونية، في 18 سبتمبر الجاري ومازالت حتى الآن في قمة القائمة.

قصة مسلسل لعبة الحبار

تدول قصة مسلسل «لعبة الحبار» حول تلقي مجموعة من الناس دعوة غريبة؛ للمشاركة في مسابقة ألعاب الأطفال، في محاولة البقاء على قيد الحياة المميتة، بداية من 455 مشاركًا ممن هم في أمس الحاجة إلى المال، ليصل الأمر على الرهان بأرواحهم في سلسلة مثيرة من ألعاب الأطفال، وتدار هذه اللعبة بشكل غامض، من قبل مقنعين يضمنون تنفيذ القواعد، ومع أول جولة في اللعبة يكتشف اللاعبون أن مصير الخاسرين هو الموت دون تفاهم، والفائز يحصل على جائزة قدرها 45.6 مليار وون وهي العملة الكورية.

والمسلسل من بطولة Lee Jung Jae والذي يشاركه Park Jung Ho Yeon وHae Soo وWi Ha Jun وغيرهم.

حقيقة عمل جزء ثاني من مسلسل الحبار

الجدير بالذكر أنه يتوقع الجمهور أنه بعد النجاح الساحق للعمل، سيكون هناك موسما ثانيا، وهو ما دفع مخرج العمل إلى التعليق على الأمر، فقال إنه حتى هذه اللحظة ليس لديه أي خطة حاسمة لتقديم موسم جديد، وأنه في حالة قد قرر تقديم جزء ثان، سيكون بحاجة إلى عون أكبر، والاستعانة بورشة كتاب وقائمة من المخرجين من أصحاب الخبرة، وذلك بحسب مجلة Variety.