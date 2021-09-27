/652243/16-صورة-للرئيس-السيسي-خلال-افتتاح-محطة-معالجة-مياه-مصرف-بحر-البقر

أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، صباح اليوم، بحضور رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع، الفريق محمد محمد زكي، وعدد من الوزراء، ورجال الدولة.

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