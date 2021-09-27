حسام أبو زيد: الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية فى سيناء

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تعليقا على افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

أثنى النائب حسام أبو زايد، عضو مجلس النواب، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم.

دوت الخليج

النائب حسام أبو زايد: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مشروع عملاق

وقال النائب حسام أبو زايد، عضو مجلس النواب:" نتقدم بكل الشكر لكل من ساهم فى هذا المشروع العملاق، الذى يفيد الكثير من المصريين.

وتابع النائب حسام أبو زايد، عضو مجلس النواب:" القيادة السياسية تابعت هذا المشروع العملاق الذى يحول المسار من أكبر مكان للتلوث إلى تنميه شمال سيناء زراعيا وخلق فرص عمل واستغلال جهود وعقول أبناء مصر وقدرتهم على صناعه المستحيل.

حسام أبو زايد: كلنا نقف خلق قرار الرئيس بشأن إيقاف التعدى على الرقعة الزراعية

وأضاف النائب حسام أبوزايد:" كلنا نقف خلف قرار فخامه الرئيس بشأن اتخاذ كافه التدابير لإيقاف التعدى على الرقعه الزراعية، مطالبين سيادته بالتدخل لإنهاء معاناة الشعب المصرى فى إنهاء إصدار التراخيص وأيضا التدخل فى تخفيف اشتراطات البناء.

هذا وكان الرئيس السيسي قد افتتح صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى تعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم.