/652245/تفاصيل-سقوط-شخص-من-أعلى-الكوبرى-على-سيارة-نصف-نقل-في-المحلة

شهد كوبرى الفريق رضا حافظ بميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأثنين، حادث تصادم اسفر عن سقوط شخص من أعلى الكوبرى على سيارة نصف نقل بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بعربة كارو يقودها المصاب عكس الاتجاه، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى المحلة العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شخص من أعلى الكوبرى على سيارة نصف نقل في المحلة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى الفريق رضا حافظ المقابل للقسم، واتضح تصادم سيارة ملاكى بعربة كارو تسير عكس الاتجاه، وسقوط سائق الكارو من أعلى الكوبرى على سيارة نصف نقل، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى المحلة العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر شهد طريق مركز أبو المطامير بالبحيرة، حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك، مما أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص والأنتقال أتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية «توك توك» على طريق ابو المطامير.

مما أسفر الحادث عن مصرع سيدة تدعى «س .ع .ع» تبلغ من العمر 40 عاما، مقيمة بمركز النوبارية، وإصابة 5 أشخاص آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة كما تم نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للنيابة العامة تمهيدا لمباشرة التحقيق.