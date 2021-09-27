جدة - نرمين السيد - أطلقت النيابة الإدارية الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store)، والذى من خلاله يستطيع المواطنين تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة فى كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها.





ويشمل التطبيق وسائل التواصل على الآتى: 1) الخط الساخن 16117 2) البريد الإلكترونى عبر تطبيق (Whatsapp) رقم 01050601888 3) الصفحة الرسمية لـ النيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعى (Facebook) ويتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة فى كل محافظات مصر باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps). يأتى ذلك فى إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمى ودعم سبل التيسير على المواطنين فى تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقًا للعدالة الناجزة، وفى إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقًا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمى ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذى يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر متجر جوجل.. النيابة الإدارية تطلق تطبيقها الإلكترونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.