محافظ أسوان ينعى الأنبا هدرا : سيظل رمزا لمشاعر الود والمحبة

جدة - نرمين السيد - نعى محافظ أسوان أشرف عطية، وقيادات المحافظة نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وعضو المجمع المقدس الذى وافته المنية اليوم عن عمر تجاوز 81 سنة بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفاً ومطراناً لإيبارشية أسوان.





وقدم المحافظ، فى بيان اليوم الاثنين، خالص تعازيه ومواساته فى فقيد مصر وأسوان لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضًا لشعب الكنيسة الأرثوذكسية والأباء والكهنة، بالإضافة إلى المجتمع الأسوانى الذى يكن له كل الحب والمودة والتقدير والإحترام. وقال محافظ أسوان: "إننا بوفاة الأنبا هدرا فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره فى خدمة أبناء وطنه، لافتاً إلى أن نيافة الأنبا هدرا سيظل رمزًا لمشاعر الود والمحبة التى تجمع المصريين على قلب رجل واحد". وفى سياق متصل، نعت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأنبا هدرا، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم فى فقيد الوطن.

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