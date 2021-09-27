اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي

وافق اتحاد الكرة ، في اجتماعه اليوم على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي .

وأنهى مسئولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات للمنتخب الفترة المقبلة.

وينص العقد فى اتحاد الكرة على إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل حتى لو حقق الفريق ميدالية فى أولمبياد طوكيو، لعدم وجود أى مسابقات أو ارتباطات دولية للفريق مستقبلا.