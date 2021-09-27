تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. قوافل دوت الخليج تجوب شوارع منطقة الرويسات «فيديو وصور»

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شهدت منطقة الرويسات اليوم حدثا هامابعد قدوم سيارات دوت الخليج محملة بالعديد من المواد الغذائية والأدوات المدرسية وغيرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال أحد المواطنين بالمنطقة لـ دوت الخليج: “زياره السيد الرئيس لمنطقه الرويسات جلبت الخير لأهالي المنطقه هذه بعد أن كانت مهمله وعدومة الخدمات، استمع الرئيس لشكوي قاطنيها وراي بعينيه كم المعاناه التي يتحملوها، وعلى الفور أخذ القرار بتطوير وتحسين بيئه المعيشه بما يليق بالحياه الكريمه التي يسعى لها سياده الرئيس”.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. قوافل دوت الخليج تجوب شوارع منطقة الرويسات

وتابع: “وكانت البدايه اليوم بدعم الأسر الأكثر إحتياجا بمواد غذائية وبطاطين وشنط مدرسية، في قافله تجوب شوارع ومنازل هذه القريه لتقدم لهم هديه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.