- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
/652248/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسي-قوافل-تحيا-مصر-تجوب-شوارع-منطقة-الرويسات-فيديو-وصور
شهدت منطقة الرويسات اليوم حدثا هامابعد قدوم سيارات دوت الخليج محملة بالعديد من المواد الغذائية والأدوات المدرسية وغيرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وقال أحد المواطنين بالمنطقة لـ دوت الخليج: “زياره السيد الرئيس لمنطقه الرويسات جلبت الخير لأهالي المنطقه هذه بعد أن كانت مهمله وعدومة الخدمات، استمع الرئيس لشكوي قاطنيها وراي بعينيه كم المعاناه التي يتحملوها، وعلى الفور أخذ القرار بتطوير وتحسين بيئه المعيشه بما يليق بالحياه الكريمه التي يسعى لها سياده الرئيس”.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. قوافل دوت الخليج تجوب شوارع منطقة الرويسات
وتابع: “وكانت البدايه اليوم بدعم الأسر الأكثر إحتياجا بمواد غذائية وبطاطين وشنط مدرسية، في قافله تجوب شوارع ومنازل هذه القريه لتقدم لهم هديه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
يأتي هذا في ظل رغبة الدولة في شمول مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي كافة محافظات مصر وعلى رأسها بالتأكيد محافظتي شمال وجنوب سيناء.
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أكد بأن الرئيس السيسي أثناء زيارته في الأسابيع الماضية للرويسات أجرى جولة تفقدية بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع الي طلباتهم واحتياجاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. قوافل دوت الخليج تجوب شوارع منطقة الرويسات «فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.