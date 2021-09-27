«مدمر للقلوب».. الشيخ رمضان عبد المعز يحذر من مرض منتشر وسط المصريين.. فيديو

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قام الشيخ رمضان عبدالمعز، بالتحذير من أن يتبع الإنسان الغل فى تعاملاته مع الناس، لأنه عندما يصل الغل إلى القلب فإنه يقوم بتدميره.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حلقة لعلهم يفقهون المذاع على قناة "dmc"، مضيفا :” إن المؤمن يعيش في الدنيا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بـربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا.

الشيخ رمضان عبد المعز يحذر من مرض الغل

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، أن المؤمن عليه دائما أن يحرص على قلبه بألا يصل إليه غل، لأن الغل عندما يصل إلى القلب يُدمره، و أبسط ما يفعله به هو ارتكابه الظلم، مستشهدًا بالحديث القدسي:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا".

وأشار عبدالمعز، إلى أن ما يجعل الإنسان ظالمًا هو وجود الغل في صدره، كما أن من آثاره أيضًا هو الكبر، حيث يجعل الغل الإنسان متكبرًا.