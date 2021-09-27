/652240/مدرب-بورتو-عن-مواجهة-ليفربول-ليست-سهلة-بتواجد-محمد-صلاح

كشف سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، عن قلقه من مباراة ليفربول الإنجليزي، في ظل تواجد الفرعون المصري محمد صلاح والعديد من الأسلحه في خط الهجوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي غداً الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب الفريق البرتغالي.

ونجح بورتو البرتغالي من تحقيق الفوز في الجولة الاولى من منافسات المجموعة، على حساب اتليتيكو مدريد، بنتيجة هدفين دون رد، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

تصريحات مدرب بورتو

وقال كونسيساو فى تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة، "نحن نادٍ تاريخي ولدينا تاريخ كبير بدوري الأبطال لكن هذا بالماضي، لقد خسرنا آخر ثلاث مباريات ضدهم، نريد أن نكون تنافسيين بمستوى ليفربول".

وأضاف: "الأمر متروك لنا لمهاجمة ليفربول وكشف نقاط ضعفهم لأن لديهم نقاط ضعف، الموسم الماضي فزنا على تشيلسي 1-0 بدوري الأبطال".

وتابع: "مسؤوليتنا كبيرة، علينا دومًا الضغط للفوز وسندخل كل مباراة لتحقيق ذلك، نحن نادي عظيم، "الكل يتوقع فوزنا، هذا ضغط كبير، الوم أساطير بورتو لأنهم حققوا كل شيء وجعلونا بهذه المكانة".

واختتم: "أؤمن دومًا بأن مبارياتنا تعتمد كثيرًا على عملنا، من الممكن التنافس وتحقيق الفوز، ليس لدي شك بذلك، "مشجعينا يمنحوننا دفعة إضافية وقوة وهذا مهم، اذا كان ملعبنا ممتلئًا سيكون ذلك أفضل".

موعد مباراة ليفربول وبورتو

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال اوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء غد الثلاثاء علي أرضية ملعب دراجاو محقل نادي بورتو البرتغالي.

ومن جانبة قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة المباراة.

حكم مباراة ليفربول وبورتو

ويعاون لاهوز لإداراة المباراة تحكيمياً كلاً من: باو سيبريان وروبرتو ديل بالومار، وسيتولى خيسوس خيل مانزانو مسؤولية تقنية التحكيم عن طريق الفيديو "VAR".

ويتصدر نادي ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد تمكنة من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولي أمام فريق انتر الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.