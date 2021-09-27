«محمود كهربا» يغيب عن تدريبات الأهلي.. تعرف على التفاصيل

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غاب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي عن تدريبات الفريق اليوم، وذلك بسبب الإجهاد العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد لاعبو النادي الأهلي داخل ملعب التتش اليوم، من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن غاب عن الفريق محمود كهربا وطاهر محمد طاهر.

ويعاني محمود كهربا من إجهاد عام، وذلك بعد مشاركة اللاعب في مباراة إنبي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر أول أمس، بينما غاب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الفريق وذلك منذ مباراة طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المصري.

وكان محمود كهربا شارك مع الفريق خلال لقاء إنبي وقدم مباراة جيدة ولكنه غادر المباراة بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة، بينما لم يشارك طاهر محمد طاهر منذ لقاء السوبر المصري أمام طلائع الجيش والذي خسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

نشرة أخبار الأهلي: سموحة يعلن التعاقد مع «بيكهام» من المارد الأحمر.. لجنة التخطيط ترفض رحيل محمود كهربا

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء، على العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، ومجلس إدارة النادي.

أعلن نادي سموحة، رسمياً، ضم أحمد رمضان بيكهام، لاعب النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ضم أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

غياب محمود كهربا عن تدريبات الأهلي

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة فريق سموحة، عن تواجد حكم مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، بدون سماعة يتواصل بها مع حكم تقنية الفار، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأخيرة الختامية لبطولة الدوري.

أعلن النادي الأهلي، رسمياً، انضمام مروان سرحان إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وأكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع مروان سرحان وانضمامه إلى فريق السلة قادمًا من صفوف فريق سموحة.

أكد الإعلامي كريم خطاب من خلال برنامجه ، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رفضت رحيل كهربا في الفترة القادمة حيث تري اللجنة أن كهربا لاعب مهم داخل الفريق الأحمر