حفيدة عادل إمام تتعرض للهجوم بعد فيديو «مدرسة المشاغبين»..والطفلة تعلق: «مخدوش بالهم اني طفلة!»

/652252/حفيدة-عادل-إمام-تتعرض-للهجوم-بعد-فيديو-مدرسة-المشاغبينوالطفلة-تعلق-مخدوش-بالهم-اني-طفلة

تعرضت هالة مقبل حفيدة الفنان القدير عادل إمام لحملة هجوم شنيعة وتعليقات لا تمت للإنسانية بصلة، بعدما نشرت مقطع فيديو لها عبر موقع “تيتك توك” تقلد من خلال مقطع من مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي تألق بها جدها في فترة شبابه.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من حفيدة عادل أمام بعد تعرضها للهجوم

أول تعليق من حفيدة عادل إمام بعد تعرضها للهجوم

وقالت هالة مقبل خلال لقائها ببرنامج et بالعربي كاشفة عن ردة فعل جدها عادل إمام بعد مشاهدته لمقع الفيديو فقالت: “وريتله الفيديو وكان بيضحك وعجبه اوي”.

أما عن حذفها الفيديو بعد تعرضها للهجوم من قبل الجمهور، فقالت معربة عن استيائها: “فيديو مدرسة المشاغبين مكنش في حاجة في مخي وانا بعمله.. وكذا حد افتكر أن علشان عملت فيديو ونزلته أن أنا عايزة امثل، الناس مكنتش واخدة بالها أنهم بيشتمو حد صغير ولو حد شتم عيالهم هينزلوا يموتوهم في الشارع”.

أخر ظهور لعادل إمام

وكان أخر ظهورللزعيم عادل إمام على الشاشة عام 2019، من خلال مسلسل فلانتينو الذي عرض في المنافسة الرمضانية هذا العام، وشارك في العمل بجانب عادل إمام الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، حمدي الميرغني، سليمان عيد، إنعام الجريتلي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، وحقق العمل نجاحًا وقت عرضه، وكان من إخراج نجل الزعيم رامي إمام، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

نبذة عن عادل إمام

الفنان عادل إمام ولد في 17 مايو من العام 1940 بقرية شها محافظة الدقهلية، وكان قد التحق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومن هنا بدأ شغفه وحبه للفن في الظهور حيث بدأ تمثيله على مسرح الجامعة، ليخرج من مسرح الجامعة قاصدًا الأدوار السينمائية الصغيرة التي أبرزته بشكل كبير في منتصف الستينيات، ليلمع نجمه بعد ذلك في فترة السبعينيات حينما أدى دور البطولة في فيلم البحث عن فضيحة، ليظل متربعًا عرش الفن والنجومية حتى وقتنا هذا.