إنفوجراف.. «س و ج» عن زيادة أسعار الكهرباء

جدة - نرمين السيد - تعد الكهرباء، من الخدمات الهامة، التى يحرص المواطنين على تنظيم أمورها فى المنازل والمرافق؛ لارتباطها بأغلب جوانب حياتهم المعيشية.



جدة - نرمين السيد - تعد الكهرباء، من الخدمات الهامة، التى يحرص المواطنين على تنظيم أمورها فى المنازل والمرافق؛ لارتباطها بأغلب جوانب حياتهم المعيشية. ويشر "دوت الخليج" إنفوجراف، لعدد من الأسئلة التى يبحث عن إجاباتها كثير من المواطنين حول خدمات الكهرباء وأسعارها.

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