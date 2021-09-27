محافظ دمياط تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الإثنين، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط ومحمد رأفت سكرتير عام المحافظة وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة" ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وتناول الاجتماع بحث آليات البدء فى مخطط تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والخارجية، وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق والقطاعات الخدمية لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بـ 6 قرى بمركز كفر سعد وهم " كفر سليمان البحرى وكفر سعد البلد والتوفيقية والإسماعيلية وكفر المنازلة واللوزى " للبدء فى عمليات الرصف بهم كمرحلة أولى على أن تتوالى تلك العمليات بباقى القرى بعد استكمال أعمال البنية التحتية.

ووجهت المحافظ بوضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من المشروعات ومد شبكات المرافق بتلك القرى للبدء فى عمليات الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بهم.

وفى سياق متصل، تابعت محافظ دمياط الموقف التنفيذى للمجمعات الزراعية والبيطرية والمجمعات الحكومية ببعض القرى وكذا خطة تأهيل وتبطين الترع وخطوط الاتصالات، كما اطلعت على الوضع المُتعلق بمشروعات القطاع الصحى والذى يتضمن التطوير الشامل لـ 11 وحدة صحية ورفع كفاءة 15 وحدة أخرى وإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية التوفيقية، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تنفيذ جميع محاور المبادرة على الوجه الأمثل وفقاً لما يستهدفه هذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات.