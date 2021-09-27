صور- مطار القاهرة يستقبل السائحين بالورود والهدايا فى يوم السياحة العالمى

جدة - نرمين السيد - استقبل مكتب وزارة السياحة بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، السائحين القادمين من مختلف دول العالم بالورود والهدايا التذكارية احتفالا بيوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل".





ووضع المكتب لافتات الترحيب بصالات الوصول بمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة لإضافة جو من البهجة والسعادة للسائحين.

وأكدت مصادر مسئولة أن السائحين أعربوا عن سعادتهم بحفاوة المصريين وأنهم شعروا بجو من السعادة والحفاوة بمجرد وصولهم الأراضى المصرية وذلك تحت إشراف سوزان حلمى القائم بعمل مدير مكتب وزارة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

وأفاد المصدر أنه تم توزيع الورود والهدايا التذكارية على الركاب القادمين على الطائرات إلى مصر من الأجانب والعرب بجميع صالات المطار وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا وعلى مدار اليوم، ومن أبرز تلك الدول التى وصل سائحيها من نيويورك وميونخ وموسكو وڤيننا وزيورخ وروما وباريس.

ويحتفل العالم فى السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام، باليوم العالمى للسياحة والذى جاء مختلفا هذا العام نظرا لتفشى فيروس كورونا الذى يواجه العالم بأسره على مدار قرابة العامين، حيث يأتى احتفال منظمة السياحة العالمية خلال العام الجارى تحت شعار"السياحة لتحقيق النمو الشامل"، إذ يعد القطاع السياحى مورد مهم من موارد أى دولة لاستجلاب العملة الصعبة وزيادة فرص التشغيل وزيادة احتياطى النقد الأجنبى وزيادة معدلات النمو مما يخدم الاقتصاد.

وتقوم منظمة السياحة العالمية كل عام باختيار شعار مختلف للاحتفال بهذا اليوم حول العالم، ويوجه الأمين العام للمنظمة فى كل عام رسالة للاحتفال بالمناسبة.

جاء شعار اليوم العالمى للسياحة هذا العام تحت عنوان "السياحة من أجل النمو الشامل" للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل حيث تمثل هذه فرصة للنظر إلى ما هو أبعد من إحصاءات السياحة والاعتراف بوجود شخص وراء كل رقم.

وتدعو منظمة السياحة العالمية الدول الأعضاء فيها وكذلك غير الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة والشركات والأفراد للاحتفال بالقدرة الفريدة للسياحة على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب حيث يبدأ العالم فى الانفتاح مرة أخرى والتطلع إلى المستقبل.