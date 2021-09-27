كوكا يسجل لـ قونيا سبور في الظهور الأساسي الأول ضد قاسم باشا.. فيديو

سجل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا هدف فريقه قونيا سبور الأول في مرمى قاسم باشا 1-0، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وجاء الهدف في الدقيقة 18 خلال المباراة التي يشارك فيها أساسيا للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق التركي أغسطس الماضي، حيث يتقدم فريقه حاليا 2-0.

وكان فريق قونيا سبور قد تعادل مع نظيره طرابزون إيجابياً بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "أتاتورك قونيا" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري التركي للموسم الحالي 2021 / 2022.

سجل أهداف المباراة كل من اندري سيكيسي هدفين لصالح قونيا سبور في الدقيقتين 20، و46 عليى التوالي، بينما جاء هدفي فريق طرابزون عبر أندرياس كورنلويس في الدقيقة الأولى، وأمير هادزياهميتوفيتش في مرماه بالدقيقة 76.

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حسن كوكا في 33 دقيقة خلال المباراة بعدما شارك بديلاً حيث ظل طيلة الشوط الأول على مقاعد البدلاء.