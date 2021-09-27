انطلاق تصوير مسلسل «الغرفة 207» لمحمد فراج

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الغرفة 207

مسلسل الغرفة 207 لمحمد فراج

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

أبطال مسلسل الغرفة 207

ويضم مسلسل «الغرفة 207» عديدا من النجوم منهم الفنان محمد فراج الذي يجسد دور البطولة وتشاركه ريهام عبد الغفور وناردين فرج التي يتعاون معها محمد فراج في عمل واحد لأول مرة.

محمد فراج يستأنف تصوير أهل الكهف

وبدأ فراج تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل “أهل الكهف” في دولة تركيا بعدما كان من المقرر تصويره في المغرب، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

محمد فراج يتألق في دراما رمضان 2021

وأثبت الفنان محمد فراج تألقه من خلال مشاركته في مسلسلين درامين برمضان 2021، وهما مسلسل “لعبة نيوتن”، للفنانة منى ذكي ومحمد محمود وسيد رجب وعائشة ابن أحمد ودرات أحداثه حول حازم وهنا المتحابين يقرران إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

أما العمل الثاني فكان من خلال مسلسل “ضد الكسر” بطولة الفنانة نيللي كريم، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وتدور الأحداث حول نجمة وسائل التواصل الإجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.