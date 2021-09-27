/652255/إعلان-جوائز-المحاماة-وأكثر-القضاة-تأثيرا-لعام-2021

للمرة السادسة على التوالي أعلنت مؤسسة “THE LAW” عن جوائزها السنوية المخصصة لمجتمع القانون عن عام 2021، والتي تحظى منذ إطلاقها بتنافسية كبرى بين أبرز شركات ومكاتب المحاماة المختلفة، فضلاً عن تكريم خاص لأكثر القضاة تأثيراً. وخلال احتفال أقيم في "مكتبة القاهرة الكبرى" في الزمالك، بمشاركة رؤساء ومديري أبرز شركات ومكاتب المحاماة وممثلون عن قطاعات مختلفة في مجتمع القانون، تم إعلان أسماء الفائزين في فروع الجائزة المختلفة.

دوت الخليج وبحسب ما أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، زياد علي، فإن "مجلس مستشاري الجائزة استند إلى عدد من المعايير المُحكّمة في اختيار الفائزين بهدف إثراء مجتمع القانون، ودفع التنافسية المهنية بين عناصره". ونال جائرة محامي العام، عمر بسيوني، فيما اقتنص مكتب عبد الشهيد جائزة مؤسسة العام، أما جائزة المكتب الإقليمي فقد حظي بها الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب عن مكتب "ذو الفقار وشركاه"، بينما نال جائزة "أفضل فريق قانوني للشركات" مكتب إسلام الغزولي. وفي الفرع الخاص بالمسابقة المخصص لـ"الخبرة القانونية"، فقد نال الجائزة كل من المحاميين البارزين "أمل عفيفي، وثروت عبد الشهيد". وعلى مستوى المكاتب والمحامين الصاعدين؛ فقد تنوعت قائمة الجوائز، إذ نال مكتب “ADSERO” جائزة المؤسسة الصاعدة، أما بالنسبة لفرع المحامين الصاعدين فقد نال الجائزة كل من: "إبراهيم شحاتة، ود.ميشيل بطرس، ومها الميهي، وأندرو عفيفي". أما جائزة أكثر القضاة تأثيراً (والتي تحمل اسم المستشار الراحل خالد الزغبي)، فقد قررت إدارة المؤسسة منح درع هذا العام للمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.

إعلان جوائز المحاماة وأكثر القضاة تأثيراً لعام 2021 وتضمنت فاعليات الاحتفال السنوي للمؤسسة الإعلان عن إطلاق "IMPACT newsletter" كأول نشرة إخبارية متخصصة لمجتمع القانون، والتي ستصدر بالعربية والإنجليزية.

يذكر أن مؤسسة “THE LAW” تنشط في مجالي "التحول الرقمي في القطاع القانوني"، ودراسات "القانون والمستقبل"، كما دخلت أخيراً بشكل تطوعي في شراكة مع "وزارة العدل" لتعريف مجتمع المحامين بإجراءات رفع القضايا عن بعد، والتي بدأت الحكومة في تفعيلها في عدد من المحاكم عبر "بوابة مصر الرقمية".