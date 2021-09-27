/652256/عصام-عبد-الفتاح-يشرح-التعديلات-الجديدة-التحكيمية-في-قانون-كرة-القدم-والخاصة-بتقنية-الفيديو

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الدولي اصدر توضيحات جديدة خاصة بتنقية الفيديو خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" تم تعديل قانون لمسة اليد، وإذا عادت الكرة من جسم اللاعب غلى يدة لا يتم إحتساب ركلة جزاء، حتى لو كانت يده خارج نظام الجسم".

وتابع" القانون الثاني، عندما يقوم مدافع بإخراج الكرة خارج منطقة الجزاء، وإذا إصطدمت باللاعب الزميل بدون قصد، يتم منع إحتساب الكرة ركلة جزاء لأنها في السابق كان يتم إحتسابها".

وزاد" سيتم شرح القرارات الجديدة للجمهور خلال الففترة القادمة عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم" التعديل الأخير، أنه كان هناك حراس مرمى يعطوا الكرة بالقدم إلى رأس اللاعب من أجل إضافة الوقت، ليتم إلغاء هذه الخاصية، وتكون خطأ غير مباشر على حارس المرمى".

عصام عبد الفتاح: وجيه أحمد غير مسئول عن سوء أداء الحكام.. والزمالك يستحق الفوز بالدوري

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، تعرض للظلم لأنه كان أمامة موسم صعب للغاية ولم يتمكن من تغيير الحكام بشكل جيد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدي البلد" سأتواصل مع الدول العربية من أجل نقل خبرات الحكام وتواجدهم في الدوري المصري بشكل مستمر، وهذا يساهم في تطوير أداء الحكام والبطولة ذاتها".

وأكمل" تواصلت مع مسئولي التليفزيون من أجل تحسين الصورة والنقل التليفزيوني لأن ما يحدث خلال نقل المباريات بجودة صورة ضعيفة، يصعب على حكام الفيديو الوصول للقرار الأفضل".

عصام عبد الفتاح يشرح قوانين كرة القدم الجديدة

وواصل" لم أشكك أبدا في فوز نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري، والتسريب المسرب لي تم تحريفة، والذي تحدثت عنه فقط، كان يقول أن الحكام يتحدثوا عن الأمور التحكيمية وليس الحديث في أي أمور خارجة".

وأستكمل" نادي الزمالك قدم بطولة دوري جيدة ونال ما يستحقة في نهاية الدوري ولم أشكك في فوزهم بالبطولة، ومن يقول غير ذلك "كلام عبيط".

وزاد" التحكيم المصري يحتاج عام واحد فقط من أجل التدعيم وإنهاء الأخطاء التي تحدث خلال المباريات، ويجب توفير الدعم لحدوث ذلك".

واختتم" سيكون هناك جيل جديد من الحكام سوف يظهر على الساحة الرياضية، ولابد أن يتأكد الجميع أن الحكام يعملوا دائما من أجل مصلحتهم الشخصية فقط وليس الأندية".