/652257/بعد-العودة-ماذا-قدم-شوقي-غريب-مع-المنتخب-الأوليمبي

عاد شوقي غريب لقيادة المنتخب المصري الأولمبي، بشكل رسمي بعد الإستغناء عن خدماته في الثاني من أغسطس الماضي، وبعد العودة من أولمبياد طوكيو 2020، كما كان ينص بند العقد مع المنتخب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليعلن اتحاد الكرة المصرية عن تولية المدير الفني شوقي غرب للمرة الثانية على التوالي تولية قيادة المنتخب الاولمبي لكرة القدم لمواليد 2001، بعد غيابه عن المنتخب ما يقارب من شهرين.

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الاولمبي

وتولى شوقى غريب قيادة المنتخب الأوليمبى من يوم 23 يناير عام 2018 إلى الوقت الحالي، أي ما يقرب من عامين و7 أشهر قاد فيها المنتخب في 24 مباراة خلال هذه الفترة.

ونستعرض حصاد شوقى غريب مع المنتخب الأوليمبى حتى الآن:

لعب: 24 مباراة

فاز: 15 مباراة

تعادل: 4 لقاءات

خسر: 5 مواجهات

سجل: 38 هدفا

استقبل: 16 هدفا

قائمة المنتخب الأول

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.