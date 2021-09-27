/652258/عصام-عبد-الفتاح-أرفض-تواجد-الحكام-الأجانب-في-مصر-وليس-لهم-أي-استفادة-فنية-وأدعم-تبادل-التحكيم-لزيادة-الخبرات

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن حكام الفيديو يحتاجوا للتصوير خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أخطاء حكام الفيديو الموسم الماضي كانت بسبب عدم التديب الكامل قبل بداية الموسم ولهذا حدثت الأخطاء، ولكن أوعد الجميع أنه حاليا سيكون هناك نظام مختلف بالكامل من أجل إرضاء الجميع الموسم القادم".

وزاد" أنا ضد تواجد الحكام الأجانب في الدوري المصري، وقرار الاتحاد المصري هو الفاصل في هذا الأمر، وأتمنى أن يكون هناك تبادل في خبرات الحكام وهذا هو الأفضل".

وأكمل" الحكام الأجانب لم يضيفوا للدوري المصري ونحن نحتاج لتواجد الحكام المصرية في مثل هذه المباريات من أجل زيادة الخبرات لهم".

وأوضح" غير راضي عن أداء الحكام بعض الشيئ حاليا، وكان هناك ركلة جزاء غير صحيحة في مباراة بيراميدز وسموحة وكان لابد من عد إحتسابها، والإعتراف بالسلبيات هو الأهم للخروج من الأزمات".

واختتم" سأتولى رئاسة لجنة الحكام في بداية أكتوبر القادم، وهناك مباريات تحدث فيها أخطاء للحكام وتتغير النتيجة وليس هناك توجيه من الحكام المصريين، والأخطاء غير مقصودة وبدون إهمال".

عصام عبد الفتاح يشرح التعديلات الجديدة التحكيمية في قانون كرة القدم والخاصة بتقنية الفيديو

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد الدولي اصدر توضيحات جديدة خاصة بتنقية الفيديو خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" تم تعديل قانون لمسة اليد، وإذا عادت الكرة من جسم اللاعب غلى يدة لا يتم إحتساب ركلة جزاء، حتى لو كانت يده خارج نظام الجسم".

عصام عبد الفتاح يرفض تواجد الحكام الأجانب

وتابع" القانون الثاني، عندما يقوم مدافع بإخراج الكرة خارج منطقة الجزاء، وإذا إصطدمت باللاعب الزميل بدون قصد، يتم منع إحتساب الكرة ركلة جزاء لأنها في السابق كان يتم إحتسابها".

وزاد" سيتم شرح القرارات الجديدة للجمهور خلال الففترة القادمة عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم" التعديل الأخير، أنه كان هناك حراس مرمى يعطوا الكرة بالقدم إلى رأس اللاعب من أجل إضافة الوقت، ليتم إلغاء هذه الخاصية، وتكون خطأ غير مباشر على حارس المرمى".