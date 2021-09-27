/652259/فتحي-عبد-الوهاب-يخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-وكالة-الخرطوشي

يستعد الفنان المتألق فتحي عبد الوهاب، لخوض المنافسة الرمضانية لعام 2022 بمسلسل جديد بعنوان مبدئي «وكالة الخرطوشي» أتى ذلك بعد تألقه بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض العام الماضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل فتحي عبد الوهاب في رمضان 2022

فتحي عبد الوهاب في رمضان 2022

وتعاقد عبد الوهاب في مسلسل «وكالة الخرطوشي» على تقديمه مع شركة «كلاكيت 3» للمنتجين سمير عبدالباسط ومحمد محسن، ويعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مع المخرج عادل الأعصر وباقي أبطال العمل للاتفاق على تقديم المشاهد المتبقية والتي سيكون أغلبها داخل القاهرة.

أبطال مسلسل وكالة الخرطوشي لفتحي عبد الوهاب

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب العديد من النجوم منهم آيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وتفاضل الشركة المنتجة بين عدد من المنصات الإلكترونية والفضائيات لطرح العمل عليها، ولكنها لم تستقر على واحدة منها حتى الآن أو على الجهة التي سيطرح العمل من خلالها.

فتحي عبد الوهاب يتألق بمسلسل القاهرة كابول

يتألق فتحي عبد الوهاب في مسلسل «القاهرة كابول» الذي ينقل صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة.

والمسلسل من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

مسلسلات رمضان 2022

يواصل حاليًا الفنان ماجد المصري تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد «بابلو»، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوى على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية، والتي تبلغ حلقاته 30 حلقة،من إنتاج ممدوح شاهين.

كما يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عُرض الجزء الأول منه فى عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، الذي روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.

وتعاقد النجم أمير كرارة على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، المفترض أن يعرض في رمضان 2022،فضلا عن إعلان الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام"»، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى انتشارًا واسعًا.