وأكد الوزير أن المد يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، نظرا للإقبال الشديد على المبادرة، مطالبا جميع المتقدمين بسرعة الانتهاء من التسجيل وإتمام اختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد.
وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى جميع مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
وأوضح الدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، مشيرا إلى أنه يسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجى كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقا للتخصص المناسب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد فترة التقدم لـ200 منحة بالجامعات الأهلية لخريجى الهندسة والحاسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.