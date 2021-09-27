مد فترة التقدم لـ200 منحة بالجامعات الأهلية لخريجى الهندسة والحاسبات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التقدم فى مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير 200 منحة لخريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022.





وأكد الوزير أن المد يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، نظرا للإقبال الشديد على المبادرة، مطالبا جميع المتقدمين بسرعة الانتهاء من التسجيل وإتمام اختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى جميع مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأوضح الدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، مشيرا إلى أنه يسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجى كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقا للتخصص المناسب.