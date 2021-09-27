جدة - نرمين السيد - أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المعارض التى تقام على أرض المحافظة تساهم فى خفض الأسعار ويقبل الناس على شراء المستلزمات بأسعار تناسب الجميع، موضحا أن معرض المستلزمات المدرسية "أهلا مدارس" يجب أن تنتشر فى كل المناطق، مطالبا كافة الجهات القائمة على إنشاء هذه المعارض بضرورة عمل أكثر من معرض فى كل مدينة على أن تكون جميع المنتجات تحمل شعار "صنع فى مصر".





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الإثنين، معرض أهلا مدارس بمدينة طور سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام والمهندس أحمد محمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات. وتفقد خالد فودة، بحسب بيان المحافظة، عدد 60 وحدة بيوت بدوية من المرحلة الثانية للإسكان البدوى الجديد، وأعمال إنشاء ازدواج طريق الجبيل ووحدة طب الأسرة بطور سيناء، موجها بسرعة عمل اللاند سكيب وإزالة آثار الأعمال وتجميل المنطقة فى إطار الاستعداد للافتتاح الرسمى فى شهر أكتوبر من العام الجارى احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر العظيم فى إطار التطوير الشامل للمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء: معارض أهلا مدارس تسهم فى خفض الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.