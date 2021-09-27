محافظ الغربية يفتتح معرض أهلاً مدارس لبيع المستلزمات الدراسية بسعر مخفض

وتفقد المحافظ المعرض، مشيدا بالمعروضات وجودتها حيث أن أغلبها صناعة مصرية، وأجرى حوارا مع البائعين والمواطنين حول جودة المنتجات المعروضة ومقارنتها بمثيلاتها بالسوق، ومدى كونها ملبية لكافة احتياجات المواطنين قبل بداية العام الدراسى الجديد، وأعرب المواطنون عن سعادتهم لتوفر كافة المستلزمات بأسعار مناسبة.
وأوضح أن المعرض يشمل كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، ومصنوعات جلدية وأحذية وملابس لكافة المراحل الدراسية، حيث يشارك فى المعرض 15 عارضا بمنتجات متنوعة، مشيدا بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعرض لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكد "رحمى" حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور فى بداية العام الدراسى من خلال التوسع فى إقامة مثل هذه المعارض لبيع كافة المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فى وقت سابق معرض "أهلاً مدارس" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، والذى أكد أن معارض "أهلاً مدارس" بمختلف محافظات الجمهورية تشهد تخفيضات كبيرة.
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