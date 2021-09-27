فيديوجراف.. رسائل الرئيس خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس عدة رسائل للمواطنين، يوضحها الفيديوجراف التالى: وقال الرئيس إنه لن يقبل أى ممارسات سلبية على الترع والأراضى الزراعية، وأن مشروعات تبطين الترع تسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى مؤكدا أن الدولة لن تحمَّل المزارعين تكلفة التبطين وأن مساحة الأراضى الزراعية تشهد زيادة مع المشروعات الجديدة لإدارة المياه.

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