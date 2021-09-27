الصحة: بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقى لقاحات فيروس كورونا بـ1100 مركز

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية)، للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، بداية من اليوم الاثنين، بـ1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا وبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم، مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة ومديرى المستشفيات التى تستقبل مصابى فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، ومتابعة عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، فى إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف أولا بأول.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإرسال رسائل بأماكن تلقى اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل، لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكترونى فى خانة طلبة التعليم العالى، من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وتشمل 830 مركزا للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب تم تخصيصهم لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين ووزارة الشباب والرياضة.

وأشار «مجاهد» إلى أن الموقع الالكترونى يتيح لطلبة الجامعات اختيار مراكز التطعيم الأقرب لهم، للتسهيل عليهم، لافتًا إلى أنه يمكن لطلبة الجامعات التوجه للتسجيل وتلقى اللقاح على الفور فى مراكز الشباب المخصصة للتطعيم، بهدف مساعدتهم على التسجيل، حيث تم تجهيز تلك المراكز وإمدادها بالفرق الطبية والتجهيزات اللوجيستية لمواصلة عملية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما وجهت الوزيرة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكترونى "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق فى الكشف عن موقف المواطنين من تلقى اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالى، والتربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تمهيدًا لاستخدام التطبيق فى كافة أماكن العمل والمؤسسات التى تتطلب ذلك.

وذكر أن التطبيق يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعنى أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة اطمأنت خلال الاجتماع على استدامة توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، موجهة بأهمية تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة من قبل اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توزيع تلك البروتوكولات على كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان التى تستقبل مصابى فيروس كورونا.

وتابع أن الوزيرة اطمأنت أيضًا خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجى للأكسجين، وراجعت معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، حيث أكدت الوزيرة وجود مخزون كاف من اسطوانات وخزانات الأكسجين بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعى، موجهة بتلبية أى احتياجات لتلك المستشفيات على الفور.

وذكر مجاهد أن الوزيرة أكدت حرصها على التواصل المستمر وعقد اجتماع دورى مع جميع وكلاء ومديرى مديريات الصحة ومديرى المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على أى تحديات، كما وجهت بالاستمرار فى اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.

وتناشد وزيرة الصحة والسكان طلبة الجامعات والمعاهد العليا المصرية كافة، بسرعة التسجيل على الموقع الالكترونى لتلقى لقاح فيروس كورونا، أو التوجه لأقرب مركز شباب مخصص لتلقى اللقاح للتسجيل والتطعيم على الفور، قبل بداية العام الدراسى الجديد، للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على مكتسبات التصدى لجائحة فيروس كورونا.