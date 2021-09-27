/652260/قائمة-قوية-لمانشستر-سيتي-لمواجهة-باريس-سان-جيرمان-بدوري-الأبطال

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة فريقة لمواجهة الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، في لقاء الجولة الثانية من منافسسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي على العديد من العناصر القوية في تواجد الجزائري رياض محرز صاحب القوة الهجومية في السيتي وبالأخص في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان غداً الثلاثاء، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية، بدوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الامراء، معقل الفريق الباريسي.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون، زاك ستيفن، كارسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، إيمريك لابورت، ناثان آكي، ويلسون إسبراند.

خط الوسط: فيرناندينو، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيمس مكاتي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، جاك جريليش، فيران توريس، رياض محرز.

تصريحات جوارديولا

وتحدث جوارديولا عن مواجهة ميسي مع باريس سان جيرمان في مؤتمره الصحفي منذ قليل، قال: "لقد واجهته مع بايرن ميونخ، وعند بدايتي مع مانشستر سيتي ومن الصعب أن نجد لاعبًا يواجه نفس المدرب لفترة طويلة من مسيرته".

وأضاف: "انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان كان مفاجئًا للجميع، لكن يجب على الكل تقبلها، منذ زمن طويل لم تكن تتخيل أن يحدث ذلك الأمر، لكن حدث، لا تعرف أبدًا ما سيحدث في الحياة، المهم هو سيكون سعيدًا هناك".

وتابع: "كنا محظوظين برؤيته لمدة 16 عامًا داخل الملاعب، قدرات ميسي تتحدث عن نفسها، لا داعي لوصفه أو التحدث عنه، مسيرته الكروية استثنائية، آمل أن يلعب غدًا في المباراة".

هجوم باريس سان جيرمان

وعن كيفية إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان الهجومي، قال: "لا أعرف كيف أوقفهم، ميسي ونيمار ومبابي لاعبون رائعون ولديهم إمكانيات فنية مذهلة، يمتلكون مواهب من الصعب التحكم فيها، علينا أن ندافع جيدًا حال استحواذهم على الكرة ونجعلهم يركضون كثيرًا عندما تكون معنا".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان: "يمتلكون لاعبين رائعين في جميع المراكز، ربما يكونوا أحد أصعب الفرق التي أواجهها في مسيرتي مع برشلونة لويس إنريكي".

دفاع مانشستر سيتي

وإصابات لابورت وستونز: "سنعتمد على فرناندينيو في الدفاع كبديل، لكننا ندافع بشكل جيد وهذا لا يعني أن منافسينا أقل منا وإنما بسبب الروح التي يمتلكها اللاعبون والرغبة في تحقيق الفوز".

وعن حالة جوندوجان قبل المباراة: "لن يشارك أمام باريس سان جيرمان وليفربول وسيعود بعد التجمع الدولي المقبل".

واختتم جوارديولا مؤتمره بالحديث عن جيسوس: "يعيش فترة جيدة في مسيرته، كذلك أصبح ابًا، سعيد من أجله من الرائع أن يكون في حالة مزاجية رائعة على المستوى الشخصي".