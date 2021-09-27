رئيس الأسقفية ناعيا مطران أسوان: خدم الكنيسة حتى النفس الأخير

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، نيافة الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان وأحد شيوخ المجمع المقدس.





وقدم رئيس الأساقفة العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى وشعب الكنيسة القبطية، مؤكدا أن المطران الراحل خدم الكنيسة حتى النفس الأخير حيث عاش راهبا وانتقل ناسكا يخدم ويعمر فى كنائس أسوان. وصلى رئيس الأساقفة للمطران الراحل أن ينيح الله روحه فى فردوس النعيم وأن يسكب عزاء سمائيا فى قلب عائلته ومحبيه وتلاميذه.

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