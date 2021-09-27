قبول شهر الدعاوى العقارية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية

جدة - نرمين السيد - أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المنشور الفنى رقم 15 لسنة 2021 شهر عقارى إلى مكاتب الشهر العقارى ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن قبول شهر الدعاوى العقارية القضائية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء على أحكام المنشور الفنى رقم 5 لسنة 2019 وخضوع أحكامها القضائية عند تسجيلها للشروط والإجراءات المقررة.





وتضمن المنشور الفنى قبول وشهر دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع وتثبيت الملكية عند اختصام الجهة صاحبة الولاية وذلك استثناء من أحكام المنشور الفنى 5 لسنة 2019 على أن يخضع تسجيل الأحكام التى تصدر فى هذه الدعاوى الشروط والإجراءات المقررة فى المنشور.

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