التعليم العالى: لقاح كورونا شرط أساسى لإقامة الطلاب فى المدن الجامعية

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالغفار، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إن الدولة حريصة على عودة الأنشطة الجامعية كاملة ما يتطلب الحصول على لقاح كورونا ليكون العام الدراسى الجامعى آمنا بشكل كامل.
وأشار إلى أن العام الدراسى سيبدأ بنظام الحضور المعتاد للحرم الجامعى لكن بشرط الحصول على التطعيم، بما يحقق عودة آمنة للدراسة فى المجتمع الأكاديمى الذى وصفه بـ"الضخم"، موضحا أنه تمت إضافة خانة طالب جامعى على موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على اللقاح.
واعتبر المتحدث باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الطالب الذى لا يحصل على اللقاح يمثل خطورة على نفسه وعلى المنظومة، معلنا توفير 306 نقاط على مستوى كل الجامعات لتلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا.
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