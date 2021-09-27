”التعليم العالي” السورية تنفي منع الجامعيين من السفر 

نفى مصدر في وزارة التعليم العالي السورية صحة خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول "منع السلطات خريجي الجامعات السورية من السفر قبل مضي 5 سنوات على تخرجهم".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الوزارة أن لا صحة للمنشورات التي تقول إن السلطات فرضت على طلّاب الجامعات كتابة تعهد بالبقاء داخل البلاد لمدة 5 سنوات بعد التخرج.
وقال المصدر: "بالتأكيد لا صحة لهذا الخبر"، وأكد أنه لم تصدر أي إجراءات جديدة ذات صلة.
ولا تزال الإجراءات القديمة دون تعديل، والمتعلقة خصوصا بالحصول على موافقة شعبة التجنيد للذكور الذين هم في سن الخدمة الإلزامية.
وقالت الوكالة إنها تواصلت مع خريجين جامعيين "وتبيّن أن بعضهم يستعد فعلا للسفر إلى الخارج".
وأثارت المنشورات ردود فعل متباينة بين من أعربوا عن استيائهم لهذا القرار المزعوم، وبين من شككوا في صحته.
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