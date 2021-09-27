رئيس لجنة مكافحة كورونا: أرجو من المواطنين عدم الاستهانة بأعراض الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لأن المريض الواحد من الممكن أن يصيب 7 أشخاص حوله.

وأضاف حسنى خلال مداخلة ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى محمد الباز المُذاع على قناة النهار، أن المريض بكورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة يجب ألا يستهين بها، ويلتزم بالعزل المنزلي حتى لا يصيب من حوله.

وأكد حسني أن الإجراءات الاحترازية هي الواقي الوحيد من كورونا، وكر: أننا يجب أن نعود للإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، وجزء من تلك الإجراءات الاحترازية هي اللقاحات، متابعا: "نرجو الناس يتسابقوا في تلقي اللقاحات، فكل اللقاحات في مصر حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية، وكل اللقاحات يتحقق فيها الأمان والفاعلية".

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من تهاون المواطن الذي يحصل على اللقاح، مشددا على ضرورة التزام كل من يأخذ اللقاح بالإجراءات الاحترازية أيضًا، موضحًا أن الفايدة الأساسية من تلقي اللقاح هو عدم حدوث أعراض شديدة ووفيات.

وواصل: "فائدة اللقاحات هي عدم التعرض لمضاعفات شديدة تؤدي إلى الوفاة، ولو حصل أي عرض من أعراض كورونا لازم المواطن يعرف أن دة مش برد، لكن كورونا، ودة خطر عليك وعلى اللي حواليك، وما زلنا نشاهد مرضى لا يتوجهوا للمستشفى إلا بعد مرور 7 و8 أيام وهذا أمر خاطئ".

وعن عودة المدارس وتخوفات الأهالي من نزول أبنائهم للمدارس في ظل كورونا، قال: "العالم كله رجع للتعليم وكل الطلاب في المدارس، لأن دة مهم لصحة الطلاب النفسية، وبالنسبة للتعليم الجامعي كل الطلبة محدش هيدخل الجامعة إلا لو مُتلقي للقاح، ووزارة الصحة وفرت لكل هيئة التدريس والطلاب اللقاح، والتعليم ما قبل الجامعي كل المدرسين والهيئة المعاونة هياخدوا لقاحات".