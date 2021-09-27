/652261/خاص-الزمالك-يبلغ-بن-شرقي-بزيادة-قيمة-الشرط-الجزائي-لـ-5-مليون-دولار-واللاعب-يرفض

مازال مصير أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك غامضاً، خاصة بعد إصرار اللاعب على تواجد قيمة الشرط الجزائي لـ 500 ألف دولار، ليحق له الرحيل في اي وقت عن الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك أبلغت أشرف بن شرقي، بزيادة قيمة الشرط الجزائي لـ 5 مليون دولار، وهو ما رفضه اللاعب نهائيا، ويصر على ثبات الشرط الذي يريد الحصول عليه.

وأمهلت إدارة الزمالك اللاعب، بضرورة حسم موقفة مع الفريق خلال الفترة القادمة، وخاصة قبل بداية الإنتقالات الشتوية القادمة.

وهناك أصوات داخل مجلس الإدارة تريد عرض اللاعب للبيع خلال الفترة القادمة، والاستفادة المادية من قيمتة المالية الكبيرة حاليا.

وتنتظر اللجنة المسئولة عن إدارة النادي حسم موقف اشرف بن شرقي قبل الدخول في الفترة الحاسمة لنهاية العقد الخاص به.

رضا عبدالعال لـ دوت الخليج: حسين لبيب يبحث عن الظهور الإعلامي فقط.. وهذا سبب عدم وجود رموز للزمالك

تحدث رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق عن أزمات نادي الزمالك الحالية ورأية في سبب هذة الأزمات كيف يخرج الفارس الأبيض منها.

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج للحديث عن الأزمات والأوضاع التي يمر بها النادي.

وضح رضا عبدالعال سبب دخول نادي الزمالك في هذة الأزمات قائلاً: كل ما يحدث سببة الرئيسي هو تشوية إنجازات مجلس مرتضي منصور.

وواصل: هناك بعض الصفحات كانت تقف مع مرتضي منصور والان تم شرائها لتكون ضد مرتضي منصور.

أشرف بن شرقي مع الزمالك

وأردف : ما نراة داخل نادي الزمالك ليس طبيعي ,وهناك حملة لتشوية النادي ,وحزين لرؤية حملة التبرعات الأخيرة لأنها لا تليق بنادي الزمالك.

وعلل: أبناء النادي لا يطيقون بعضهم البعض ولو تكاتف رموز وأبناء النادي سيصبح نادي الزمالك في منطقة اخري .

وأضاف : مجلس الزمالك الحالي جاء لينفذ أوامر معينة وحسن لبيب يهتم بأخذ اللقطة والدليل ما فعلة في إحتفالية الدوري حيث لم يتحرك من جانب درع الدوري .

وقال: نادي الزمالك لم يشهد حالة إستقرار مثل ما وجدها مع مرتضي منصور وكل مايحدث حاليا الهدف منة عرقلة رجوعة.