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بحضور ممثل الأغلبية..الأمانة العامة لمستقبل وطن تستضيف الهيئات البرلمانية للحزب بشمال وجنوب سيناء ودمياط

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الاثنين ، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط.

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اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمحافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط

جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

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حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم .

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واستمرًا لتعزيز التعاون شارك في الاجتماع اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب لحزب الشعب الجمهوري.

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وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب. 

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كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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