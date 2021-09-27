/652263/الأهلي-يؤكد-على-مواصلة-الإجتماعات-بين-شركة-كرة-القدم-ومختلف-المجالات-بالنادي

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على قطاع كرة القدم، عن أن سلسلة الاجتماعات التي أجراها اليوم بين ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية وإدارتي التعاقدات واللوائح لن تكون الأخيرة، وهناك اجتماع سوف ينعقد الأسبوع المقبل بين ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وموسيماني المدير الفني، واجتماع آخر مع لجنة المواهب التي يترأسها الكابتن فتحي مبروك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لإطلاع شركة الكرة على نظام العمل في كافة أرجاء القطاع.

الحاضرين بالإجتماع

وكان محمود الخطيب قد عقد عدة جلسات اليوم، لممثلي شركة الأهلي لكرة القدم حسام غالي عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، والتشيكي مايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، والكابتن عبد المنعم شطة مدير عام الأكاديميات، وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، وحنان الزيني مدير اللوائح، كما حضر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط.

محمود الخطيب

خلال الاجتماع قام محمود الخطيب بشرح الخطوات التي قام بها مجلس إدارة النادي لإنشاء شركة الأهلي لكرة القدم، والأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها من وراء هذه الخطوة، والتأكيد على كفاءة الشخصيات التي تولت مقاليد الأمور بالشركة.

وكشف الكابتن محمود الخطيب عن الهدف من اجتماعات اليوم، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لإطلاع القائمين على الشركة بنظام العمل في قطاع الكرة، ودور كل إدارة بما يتفق مع السياسة العامة للقطاع.

مايكل بروكيش

وقام مايكل بروكيش، المدير الفني لقطاع الناشئين، بعرض «بريزنتيشن» كاملة عن فرق الناشئين ومدرسة الكرة، ودورية العمل ما بين إداري وفني، وتحدث أيضًا عن البنية التحتية وقيام النادي بتوفير كل الإمكانات للنهوض بقطاع الناشئين. وتحدث كذلك خالد بيبو عن الجانبين الإداري والمالي. فيما لخص الكابتن شطة نظام العمل في فروع الأكاديمية بالمحافظات المختلفة. وكذلك أمير توفيق الذي تحدث عما تم من خلال إدارة التعاقدات في الفترة الماضية، وما يتم الترتيب له في اللاحق. كما قدمت حنان الزيني معلومات متكاملة عن إدارة اللوائح ودورها في مساندة الملفات القانونية للحفاظ على حقوق النادي.