في أول ظهور لها..دنيا سمير غانم تتسلم جائزة والديها بالمهرجان القومي للمسرح

/652266/في-أول-ظهور-لهادنيا-سمير-غانم-تتسلم-جائزة-والديها-بالمهرجان-القومي-للمسرح

تسلمت الفنانة دنيا سمير غانم في أول ظهور على الساحة الفنية عقب وفاة والديها، جائزة تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز ضمن المهرجان القومي للمسرح المصري الذي انطلقت فعلياته اليوم.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أول ظهور لدنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد وفاة والديها

وظهرت دنيا سمير غانم، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مرتدية اللون الأسود أي ملابس الحداد، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووفاة والدتها التي لحقته الفنانة دلال عبد العزيز، وبكت دنيا خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.

مهرجان القومي للمسرح

يُذكر أن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري قد بدأت اليوم مع حفل الافتتاح اليوم الاثنين السابع والعشرين من سبتمبر الحالي، وسوف تستمر حتى التاسع من أكتوبر المُقبل ويتنافس علي جوائز المهرجان ٣٣ عرضا مسرحيا تعرض علي مسارح القاهرة والدخول مجانا للجمهور .