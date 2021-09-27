/652267/انطلاق-اولى-فاعليات-مبادرة-بالطو-ابيض-لتنظيم-الاسرة-بنادى-بولاق-الدكرور

دوت الخليج

بدأت الفاعلية بتنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف على المشاركين فى هذا اليوم فى عدة تخصصات طبيه مختلفة منها أمراض الباطنة، أمراض النساء والتوليد, وأمراض القلب , ثم اتبعها بعد ذلك ندوة عن أهمية تنظيم الأسرة ووسائل التنظيم، وأهمية الحفاظ على صحة الاسرة .

وتم استكمال القافلة الطبية بأنشطة رياضية تهدف إلى التوعية من قبل شبكة آقران الشباب Ypeer Egypt التى استهدفت مختلف الفئات العمرية للتوعية بموضوعات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة فى صورة أنشطة رياضية.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء بالقصر العيني، قد تحدث خلال ندوة حوارية دسمة جمعت بينه وبين عدد من الشخصيات العامة، حيث أدار الندوة الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات، وذلك بحضور الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والدكتورة منة الله ذهني، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب في مصر والكاتبة الصحفية لمياء قطب، عن أزمة الزيادة السكانية وكيفية العمل على وضع حلول فعاله لها، من خلال تنظيم الأسرة ونشر التوعية بين جموع المواطنين.

وأشار الدكتور عمرو حسن أننا نعمل على تقليل عدد المواليد، والذي وصل عددهم في العام الماضي 2 مليون و200 ألف نسمة وهو ما يعني أن مصر تنجب نصف قارة في عام واحد، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة والتعليم وكل مجالات الحياة.

ونوه عمرو حسن أن العالم توجد ثرواته تحت الأرض، وعلى النقيض الأخر ثرواتنا موجودة فوق الأرض، وهناك 4 أبعاد يجب أن نضعها نصب أعيننا، وهما عدم توفير خدمات والمشكلات الصحية والمشكلة السكانية وتحسين الأحوال المعيشية".