مُمثل الأغلبية يعزي البابا تواضروس فى وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان

/652268/ممثل-الأغلبية-يعزي-البابا-تواضروس-فى-وفاة-الأنبا-هدرا-مطران-أسوان

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ممثل الاغلبية، بخالص العزاء إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، في وفاة نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان.

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كما تقدم بخالص العزاء للكنيسة ومسيحيي أسوان، في وفاة هذه القامة الدينية والرمز الوطني الأصيل الذي ظل طيلة حياته خادمًا لدينه ووطنه.

هذا واستضافت الأمانة العامة للحزب مستقبل وطن الهيئات البرلمانية لمحافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط، استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم .

واستمرًا لتعزيز التعاون شارك في الاجتماع اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية بالنواب لحزب الشعب الجمهوري

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.