الرعاية الصحية: المنظومة الذكية تخلق شهادة ميلاد للأصول الطبية وغير الطبية

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، منح مكافأة شهر للعاملين بوحدات ومراكز طب الأسرة، الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والبالغ عددهم 5 وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (43)، اليوم الإثنين، والذى تم خلاله استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى اعتماد المنشآت التابعة للهيئة ببورسعيد، وكذلك الخطط المستقبلية والجدول الزمنى لاستكمال باقى المنشآت المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الأقصر والإسماعيلية.

وشملت وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، التى اجتازت المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحيةGAHAR 2021، والمعتمدة دوليا من منظمة «الاسكوا»، مراكز صحة أسرة (شرق النوادى، الحى الإماراتى، على بن أبى طالب)، ووحدتى صحة أسرة (أم خلف، سهل الطينة)، لتصل إجمالى المنشآت الطبية التى وصلت لمرحلة الاعتماد بمحافظة بورسعيد إلى 6 منشآت طبية، وذلك بعد اعتماد مستشفى النصر ببورسعيد كأول مستشفى فى القطاع الحكومى تحصل على درجة الاعتماد القومية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة دوليا من منظمة «الاسكوا».

واستعرض الدكتور مؤمن عشماوى المشرف العام على المشروعات الاستراتيجية مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة ورئيس لجنة حصر الأصول الطبية وغير الطبية بالهيئة، المنظومة الالكترونية لحصر وتثمين 130 ألف أصل طبى وغير طبى بـ 113منشأة طبية تابعين للهيئة، وذلك منذ إطلاق منظومة حصر الأصول منذ مطلع شهر سبتمبر حتى الآن وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تشمل محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الإدارة الذكية للأصول الطبية تساعد على بناء نظام صحى أكثر استدامة وأشد استجابة لمتطلبات المستقبل، حيث تخلق المنظومة الذكية لحصر الأصول شهادة ميلاد مركزية لكل أصل من الأصول، وهو ما يسمح بتتبع الأصول ومراقبتها مركزيا، بحيث يسهل التعامل الفورى الإلكترونى مع الأعطال المفاجئة أو المشاكل فنية بما يضمن الاستجابة السريعة وحل المشكلات، ومن خلال هذا البرنامج يكون هناك ربط بين الأجهزة الطبية والشركات المسئولة عن صيانتها بما يضمن الحفاظ على الأصول وضمان استدامة كفائتها وقيمتها، ووضع مؤشرات لقياس آداء شركات الصيانة وكذلك الإدارات الهندسية بالمحافظات بشكل مركزى ممكن.

ووجه السبكى، فى ختام الاجتماع، بتحديد 3 مؤشرات رئيسية، لقياس نجاح المنظومة الذكية لحصر الأصول، مؤكدا أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالى فإن مؤشرات قياس الآداء تشمل معدلات الاستجابة للأعطال بناء على المنظومة الذكية لحصر الأصول، وموقف استكمال حصر باقى الأصول، بالمنشآت التى تم ضمها للهيئة بكافة المحافظات، وأخيرا مردود المنظومة على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة، وهو ما يسمح بإدارة هذه الأصول بإعلى كفاءة واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وبأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بأعلى معايير الجودة العالمية.

عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية،اليوم، برقم (43) بحضور كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وكلا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.