فتح باب تسجيل الرغبات للناجحين بالدور الثانى بالثانوية الأزهرية 

فتحت بوابة الحكومة المصرية منذ قليل باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثانى والمتخلفين عن التقديم من الدور الأول ويستمر حتى يوم الخميس 30 سبتمبر، عبر بوابة الحكومة المصرية.

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وكان قد بلغت نسبة النجاح فى الدور الاول فى شعبة العلوم الإسلامية 100٪، والقسم العلمى 61.65٪،والقسم الأدبى 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪، وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسى 2020/2021م، قد بلغ 106 ألفا و17 طالبا وطالبة، منهم58 ألفا و30 طلاب، 47 ألفا و987 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 68 ألفا 723طالبا وطالبة مقسمين 37 ألفا 977 طالبا، 30 ألفا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 37 ألفا 294 طالبا وطالبة، مقسمين 20 ألفا و53 طالبا، و17 ألفا 241 طالبة.

كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏60.80%،بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 71.78 %، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏