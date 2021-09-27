وزير التعليم العالى: مد التقدم لـ200 منحة بالجامعات الأهلية للعام الجامعى 21/22 

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن مد فترة التقدم حتى يوم الاثنين الموافق 4 - 10 - 2021، بشأن توفير 200 منحة لخريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022، حيث تم مد فترة التقدم نظرًا للإقبال الشديد على المبادرة، لذا يرجى من جميع المتقدمين سرعة الانتهاء من التسجيل وإتمام اختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد.

وقد سبق وأن تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل ويأتى ذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى جميع مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأوضح الدكتور محمد شُعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، وأشار إلى أنه يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجى كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.