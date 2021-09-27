هالة زايد: الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة بالمستشفيات 

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات ، موجهة بأهمية تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة من قبل اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توزيع تلك البروتوكولات على كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان التي تستقبل مصابي فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم، مع قيادات الوزارة ووكلاء وزارة الصحة ومديري المستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، ومتابعة عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف أولا بأول.
كما اطمأنت الوزيرة خلال الاجتماع ، على المخزون الاستراتيجي للأكسجين، وراجعت معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، حيث أكدت الوزيرة وجود مخزون كاف من اسطوانات وخزانات الأكسجين بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، موجهة بتلبية أي احتياجات لتلك المستشفيات على الفور.
وأكدت زايد ، حرصها على التواصل المستمر وعقد اجتماع دوري مع جميع وكلاء ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات، كما وجهت بالاستمرار في إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بكافة المستشفيات.
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