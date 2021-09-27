قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة، إنه تم تطعيم 900 ألف من العاملين فى التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشدداً على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من كافة العاملين فى منظومة التربية والتعليم.
وناشد "مجاهد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن جميع طلاب الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية والحكومية والأزهرية، التوجه إلى مراكز تلقى لقاح كورونا البالغ عددها 1100 مركز بمختلف ربوع البلاد، من أجل الحصول على التطعيم، مشيراً إلى تطعيم طلاب الجامعات مجاناً.
ولفت "مجاهد"، إلى أن هناك مراكز تطعيم ثابتة بالجامعات المصرية من أجل تطعيم العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، مشدداً على أن الدولة توفر كافة الإمكانيات الطبية من لقاحات وأدوية وبنية صحية قوية من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تعلن تطعيم 900 ألف من العاملين بمنظومة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.