/652269/مرثا-محروس-افتتاح-مشروع-بحر-البقر-انجاز-جديد-للدولة-المصرية-بقيادة-الرئيس-السيسي

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن بدورها علي إفتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وقالت أن هذا يعد إضافة كبيرة لمصر ويضيف رقم جديد من الإنجازات ضمن الخطة الفعالة التي وضعتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف المشروع القومي لتنمية سيناء.

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وأضافت أن هذا بالتأكيد سوف يعزز من منظومة الإستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة خاصة أنه المشروع الأضخم والأكبر من نوعه علي مستوي العالم مما يساعد في سد الفجوة المائية التي تواجهها مصر بالإضافة إلى أنه يعد استثمارا هاما في البنية الأساسية في ظل استخدام أحدث الأساليب العلمية ومشاركة أكثر من جهة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والري والتنمية المحلية.

إفتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وأكدت أن كل هذا يشكل أداة جذب للإستثمار وتحريك العجلة الاقتصادية من مشاريع وتوظيف عمالة واختتمت"محروس" أن كل ما يتم فعله الان سوف نجني حصاد نجاحه مستقبلا وسيكون له مردود إيجابي علي مستوي العالم ودليل تكلل مصر بالنجاح هو دخول المشروع في موسوعة جينيس مما يعد شرف لكل مصري.